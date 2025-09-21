صلاح بينهم.. المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام

كتب - محمد القرش:

يقام حفل البالون دور غدا الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس 30 مرشحا على جائزة الأفضل في العالم 2025، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا.

ويعد النجم المصري محمد صلاح من المنافسين على الجائزة، بجانب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، ورافينا ولامين يامال ثنائي برشلونة.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان