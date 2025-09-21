مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

صلاح بينهم.. المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

11:30 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جيوكيريس لاعبا لأرسنال
  • عرض 15 صورة
    هالاند من مباراة الهلال
  • عرض 15 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (6)
  • عرض 15 صورة
    هاري كين
  • عرض 15 صورة
    كفاراتسخيليا وزوجته 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليفاندوفسكي (1)
  • عرض 15 صورة
    أليكس ماك أليستر (1)
  • عرض 15 صورة
    الرقم الجديد لقميص مبابي
  • عرض 15 صورة
    جود بيلينجهام
  • عرض 15 صورة
    دوناروما 2
  • عرض 15 صورة
    أوليس
  • عرض 15 صورة
    احتفال كول بالمر الشهير (4)
  • عرض 15 صورة
    هدف بيدري
  • عرض 15 صورة
    احتفال رافينيا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يقام حفل البالون دور غدا الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس 30 مرشحا على جائزة الأفضل في العالم 2025، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا.

ويعد النجم المصري محمد صلاح من المنافسين على الجائزة، بجانب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، ورافينا ولامين يامال ثنائي برشلونة.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية البالون دور صلاح محمد صلاح رافينيا لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء