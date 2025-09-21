مباريات الأمس
صحيفة سعودية: "بيراميدز يشتري 1500 تذكرة.. والزملكاوية يدعمون"

10:16 م الأحد 21 سبتمبر 2025

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي (2)

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي بيراميدز اشترى 1500 من تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام أهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مصطفى طنطاوي، مدير المركز الإعلامي لبيراميدز في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن النادي اشترى 5% من تذاكر اللقاء بواقع 1500 ستذهب لمحبي الفريق.

وأوضح محمد الأسواني رئيس رابطة مشجعي الزمالك في جدة، للصحيفة السعودية، أن أعضاءها حجزوا حتى الآن، 400 تذكرة، حيث عنونت "الرياضية" خبرها بـ "بيراميدز يشتري 1500 تذكرة.. والزملكاوية يدعمون".

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

بيراميدز بيراميدز وأهلي جدة كأس الإنتركونتيننتال بطولة كأس القارات الثلاث
