كتب - يوسف محمد:

تلقى النجم المصري سام مرسي لاعب فريق الكويت الكويتي، البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام العربي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بالدوري الكويتي.

ويلاقي فريق الكويت الكويتي نظيره العربي حاليا، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الكويتي لكرة القدم.

وتلقى سام مرسي البطاقة الحمراء، عند حلول الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل قوي على لاعب فريق العربي الكويتي.

وكان سام مرسي، انضم إلى فريق الكويت الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويذكر أن فريق الكويت الكويتي، يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الكويتي، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

فيديو | طرد القادم من البريمرليغ سام مرسي لاعب نادي الكويت !!



- رايك بكل حيادية؟🤔 #العربي_الكويت https://t.co/MKaKLsbQiX pic.twitter.com/cfhLOCpysR — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) September 21, 2025

