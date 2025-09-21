مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

06:15 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مان سيتي في الدوري، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس وميكيل ميرينو

خط الهجوم: نوني مادويكي، لياندرو تروسارد وفيكتور جيوكيريس

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز ويوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز وبرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء، هو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟

الكرة الذهبية.. نجم برشلونة لن يذهب .. فما السبب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي مان سيتي وأرسنال الدوري الإنجليزي تشكيل مان سيتي وأرسنال البريميرليج
