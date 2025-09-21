مباريات الأمس
صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟

05:55 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

استجاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون، بعد المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت.

وذكرت تقارير صحفية أن ثنائي إيفرتون، جاك جريليش وميكولينكو، طلبا قميص محمد صلاح بعد المباراة، لكنه كان قد وعد لاعب آخر بالقميص.

وأوضحت التقارير أن صلاح استجاب لطلب ثنائي إيفرتون، حيث ذهب إلى غرفة ملابس ليفربول وأحضر قميصين لجاك جريليش وميكولينكو.

وساهم صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون بثنائية مقابل هدف، حيث قدم تمريرة الهدف الأول للريدز الذي سجله ريان جرافينبيرش.

صلاح وجريليش صلاح محمد صلاح جاك جريليش ليفربول ليفربول وإيفرتون
