صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

استجاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون، بعد المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت.

وذكرت تقارير صحفية أن ثنائي إيفرتون، جاك جريليش وميكولينكو، طلبا قميص محمد صلاح بعد المباراة، لكنه كان قد وعد لاعب آخر بالقميص.

وأوضحت التقارير أن صلاح استجاب لطلب ثنائي إيفرتون، حيث ذهب إلى غرفة ملابس ليفربول وأحضر قميصين لجاك جريليش وميكولينكو.

وساهم صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون بثنائية مقابل هدف، حيث قدم تمريرة الهدف الأول للريدز الذي سجله ريان جرافينبيرش.

📸 After the match vs Everton, Jack Grealish and Mykolenko both asked for Mohamed Salah’s shirt. Salah went to the locker room and grabbed them 2 shirts as he had already promised to give his match worn shirt to another player Mohamed Salah is classy on and off the pitch! pic.twitter.com/EKy553OGFf — Salah Updates (@SalahUpdates) September 21, 2025

اقرأ أيضًا:

"22 طن في ميناء الإسكندرية".. أزمة أرض الزمالك في أكتوبر تتصاعد.. ما القصة؟

"بينهم مهاجم الأهلي الذي احترف بأوروبا".. لاعبون مصريون تركوا كرة القدم وأصبحوا نجومًا في السينما