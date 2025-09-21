ماذا قدم بيراميدز والأهلي السعودي قبل اللقاء المرتقب؟

واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي التأهل مع ناديه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي إذ سجل هدفه الثالث على التوالي.

هدف وسام أبو علي لفريق كولومبوس كرو في مرمى تورونتو

وسجل وسام أبو علي هدفًا لفريق كولومبوس كرو خلال مباراة تورنتو التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الأمريكي

ترتيب فريق كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

ورفع فريق كولومبوس كرو بعد التعادل رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأمريكي.

ورفع فريق تورنتو رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 27 في المركز الثاني عشر.

