"الثالث على التوالي".. وسام أبو علي يواصل التسجيل مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

11:19 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي التأهل مع ناديه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي إذ سجل هدفه الثالث على التوالي.

هدف وسام أبو علي لفريق كولومبوس كرو في مرمى تورونتو

وسجل وسام أبو علي هدفًا لفريق كولومبوس كرو خلال مباراة تورنتو التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الأمريكي

ترتيب فريق كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

ورفع فريق كولومبوس كرو بعد التعادل رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأمريكي.

ورفع فريق تورنتو رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 27 في المركز الثاني عشر.

وسام أبو علي هدف وسام أبو علي كولومبوس كرو الدوري الأمريكي
