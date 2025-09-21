مباريات الأمس
كم هدف يفصل رونالدو عن نادي الـ1000؟

05:00 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، تسجيل الأهداف مع الفريق السعودي.

وسجل رونالدو هدفين في فوز النصر على الرياض بخماسية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

كم هدف يفصل رونالدو عن نادي الـ1000؟

رفع رونالدو رصيده إلى 945 هدفا في مسيرته الكروية عبر التاريخ، ويفصلة 55 هدفا من أجل الوصول إلى نادي الـ1000 كأول لاعب في التاريخ.

واحتل رونالدو المرتبة السابعة في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ برصيد 77 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن سالم الدوسري صاحب المركز السادس.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر والرياض كريستيانو
