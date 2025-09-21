مباريات الأمس
لقطة غريبة لرونالدو في الدوري السعودي .. لماذا ضحك معلق مباراة النصر؟ (فيديو وصور)

01:07 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
ظهر النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو في لقطة غريبة وطريفة خلال مباراة فريقه ونظيره الرياض في الدوري السعودي.

نتيجة النصر والرياض

النصر فاز بخماسية مقابل هدف على نظيره الرياض خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وظهر رونالدو وهو يسخر من لاعب فريق الرياض وإدعائه بعدم وجود مخالفة ليدخل معلق اللقاء في وصلة ضحك.

وسجل رونالدو هدفين خلال مباراة النصر والرياض ليصل إلى الهدف رقم 77، ليعادل رقم عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق والذي يمتلك نفس العدد من الأهداف.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ورفع الفوز رصيد فريق النصر إلى النقطة 9 في صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"