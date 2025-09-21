الموعد والمرشحين ..كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

"بعد ثنائيته في الرياض".. رونالدو يسجل رقما تاريخيا مع النصر في الدوري

"بينها السيتي أمام الأرسنال" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ظهر النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو في لقطة غريبة وطريفة خلال مباراة فريقه ونظيره الرياض في الدوري السعودي.

نتيجة النصر والرياض

النصر فاز بخماسية مقابل هدف على نظيره الرياض خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وظهر رونالدو وهو يسخر من لاعب فريق الرياض وإدعائه بعدم وجود مخالفة ليدخل معلق اللقاء في وصلة ضحك.

وسجل رونالدو هدفين خلال مباراة النصر والرياض ليصل إلى الهدف رقم 77، ليعادل رقم عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق والذي يمتلك نفس العدد من الأهداف.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ورفع الفوز رصيد فريق النصر إلى النقطة 9 في صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.

كريستيانو رونالدو يتفاعل مع حركة لاعب الرياض 😅#النصر_الرياض pic.twitter.com/blKzCj0hBP — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 20, 2025

اقرأ أيضًا:

أعلى 10 لاعبين متابعة على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

"أقسم كثيرا".. رد فعل تريزيجيه بعد كرته المثيرة للجدل مع محمد بسام