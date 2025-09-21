قبل حفل الكرة الذهبية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

"بينها السيتي أمام الأرسنال" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتبت-هند عواد:

تتبقى ساعات على حفل الكرة الذهبية 2025، المقرر له في التاسعة مساء غدًا الإثنين 22 سبتمبر، في مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويعد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، إذ يُعد اللاعب الأبرز من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ساهم بشكل كبير في فوز ليفربول بلقبه المحلي الثاني، محققًا رقمًا قياسيًا في الدوري بـ47 هدفًا.

وجاءت أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كالآتي:

38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز: 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة.

47 هدفًا إجماليًا، وهو ما يعادل الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد.

ورغم موسمه المحلي الاستثنائي، فإن أداء صلاح في دوري أبطال أوروبا كان باهتًا، إذ فشل في التسجيل في مباريات حاسمة ضد باريس سان جيرمان، وانتهى الموسم بثلاثة أهداف فقط.

وتشير بعض التقارير إلى أن الخروج المبكر للفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قد يطغى على إنجازات صلاح في الدوري.