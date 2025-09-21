مباريات الأمس
قبل حفل الكرة الذهبية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

09:00 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (3)
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وريان
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 12 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
كتبت-هند عواد:

تتبقى ساعات على حفل الكرة الذهبية 2025، المقرر له في التاسعة مساء غدًا الإثنين 22 سبتمبر، في مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويعد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، إذ يُعد اللاعب الأبرز من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ساهم بشكل كبير في فوز ليفربول بلقبه المحلي الثاني، محققًا رقمًا قياسيًا في الدوري بـ47 هدفًا.

وجاءت أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كالآتي:

38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز: 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة.

47 هدفًا إجماليًا، وهو ما يعادل الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد.

ورغم موسمه المحلي الاستثنائي، فإن أداء صلاح في دوري أبطال أوروبا كان باهتًا، إذ فشل في التسجيل في مباريات حاسمة ضد باريس سان جيرمان، وانتهى الموسم بثلاثة أهداف فقط.

وتشير بعض التقارير إلى أن الخروج المبكر للفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قد يطغى على إنجازات صلاح في الدوري.

