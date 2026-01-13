مباريات الأمس
رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال؟

كتب- محمد عبدالهادي:

06:02 م 13/01/2026

ساديو ماني (2)

يُعد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، واحداً من أغنى لاعبي القارة الأفريقية، نظراً لمسيرته الاحترافية الطويلة في الدوريات الأوروبية والسعودية.

كم تبلغ ثروة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال؟

وفقاً لآخر تحديث نشرته وكالة الأنباء الفرنسية Agence France-Presse في أكتوبر 2025، يتقاضى ماني راتباً سنوياً يبلغ 40 مليون يورو من نادي النصر.

أي ما يعادل نحو 770 ألف يورو أسبوعياً، ليصبح بذلك من بين أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً في تاريخ كرة القدم.

بالإضافة إلى راتبه الأساسي، يحصل ماني على نحو 4 ملايين دولار سنوياً من عقود الرعاية والإعلانات مع علامات تجارية عالمية، أبرزها "نيو بالانس".

ليقدر صافي ثروته في آخر تحديث عام 2025 بنحو 52 مليون دولار أمريكي.

وقام ساديو ماني في عام 2023 بشراء نادي بورج فوت الفرنسي، ليصبح المالك الرئيسي للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي

السنغال ساديو ماني

