أرسنال يقصي تشيلسي من نصف نهائي كأس الكاراباو (فيديو)

نجح فريق أرسنال من تحقيق فوزا مهما على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس كاراباو.

وسجل أهداف أرسنال كلا من: بين وايت في الدقيقة 7، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، زوبيمندي في الدقيقة 71.

وسجل هدفي تشيلسي كلا من: أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 57 و 83.

وبهذا الفوز نجح فريق أرسنال في الصعود إلى دور النهائي في كأس كاراباو، ليلاقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نصف النهائي.

