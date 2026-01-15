أرسنال يقصي تشيلسي من نصف نهائي كأس الكاراباو (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق أرسنال من تحقيق فوزا مهما على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس كاراباو.
وسجل أهداف أرسنال كلا من: بين وايت في الدقيقة 7، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، زوبيمندي في الدقيقة 71.
وسجل هدفي تشيلسي كلا من: أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 57 و 83.
وبهذا الفوز نجح فريق أرسنال في الصعود إلى دور النهائي في كأس كاراباو، ليلاقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نصف النهائي.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تشيلسي لا يستسلم!!!— عمرو (@bt3) January 14, 2026
غارناتشو يسجل هدف ثاني لصالح تشيلسي ضد آرسنال! 😱💙
pic.twitter.com/Oi7L9GCXo8
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) January 14, 2026
الثااااااااااااااااااااااااااااااااااااالث!!!!! هدف رهيب جدًا!!!!!!
زوبيميندي يسجل هدف ثالث رائع لـصالح آرسنال!!! 😱♥️
pic.twitter.com/lWKcmHqwsd
January 14, 2026
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) January 14, 2026
الثاااااااااااااااااااااااااااااااااااني!!!! آرسنال يضرب بهدف ثاني!!!!
جيوكيريس يسجل هدف آرسنال الثاني!!!!! 😱♥️
pic.twitter.com/mse9fn2KeB