كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

أرسنال يقصي تشيلسي من نصف نهائي كأس الكاراباو (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

12:25 ص 15/01/2026
نجح فريق أرسنال من تحقيق فوزا مهما على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس كاراباو.

وسجل أهداف أرسنال كلا من: بين وايت في الدقيقة 7، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، زوبيمندي في الدقيقة 71.

وسجل هدفي تشيلسي كلا من: أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 57 و 83.

وبهذا الفوز نجح فريق أرسنال في الصعود إلى دور النهائي في كأس كاراباو، ليلاقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نصف النهائي.

