كتب - محمد عبد السلام:

نجح فريق النصر في تحقيق فوز كبير على نظيره الرياض بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف النصر والرياض

افتتح النصر التسجيل مبكرًا عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30، وبعدها بثلاث دقائق فقط، عزز كريستيانو رونالدو تقدم "العالمي" بهدف ثالث في الدقيقة 33.

مع بداية الشوط الثاني، عاد جواو فيليكس ليوقع على هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 51، قلّص مامادو سيلا الفارق لفريق الرياض بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه، لكن رونالدو عاد مجددًا وسجّل الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 76، ليؤكد التفوق الكامل لفريقه.

ترتيب الفريقين في الدوري

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط، ليقفز إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

أما فريق الرياض، فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

هدف النصر الخامس عن طريق رونالدو كاملا مع الاعادات بتعليق فارس عوض



النصر 5 - 1 الرياض

pic.twitter.com/gelQGKYHEO — كورة اسيا ⚽️ تجديد بي ان bein 🟣 (@ggo_ll) September 20, 2025

هدف النصر الثالث عن طريق رونالدو كاملا مع الاعادات بتعليق فارس عوض



النصر 3 - 0 الرياض

pic.twitter.com/gBPtj3Aonc — كورة اسيا ⚽️ تجديد بي ان bein 🟣 (@ggo_ll) September 20, 2025

هدف النصر الثاني عن طريق كومان كاملا مع الاعادات بتعليق فارس عوض



النصر 2 - 0 الرياض

pic.twitter.com/DDeQZLp329 — كورة اسيا ⚽️ تجديد بي ان bein 🟣 (@ggo_ll) September 20, 2025