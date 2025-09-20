نتيجة مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي
كتب - محمد عبد السلام:
حقق النصر فوزا مستحقا على نظيره الرياض بنتيجة 5 -1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.
أهداف النصر والرياض
وسجل أهداف النصر كلا من: جواو فيليكس في الدقيقة 6 و 49، كومان في الدقيقة 30، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33 و 76.
وسجل هدف فريق الرياض الوحيد اللاعب مامادو سيلا في الدقيقة 51 من زمن المباراة.
ترتيب النصر والرياض في الدوري السعودي
وبهذا الفوز تصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد الرياض عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.
