مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

نتيجة مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

11:18 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض (5)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض (4)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة النصر والرياض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق النصر فوزا مستحقا على نظيره الرياض بنتيجة 5 -1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.

أهداف النصر والرياض

وسجل أهداف النصر كلا من: جواو فيليكس في الدقيقة 6 و 49، كومان في الدقيقة 30، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33 و 76.

وسجل هدف فريق الرياض الوحيد اللاعب مامادو سيلا في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ترتيب النصر والرياض في الدوري السعودي

وبهذا الفوز تصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد الرياض عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر السعودي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"