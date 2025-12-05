رقم سلبي لأول مرة بكأس العرب 2025 بعد مباراتي الخميس

ماذا قدم عدي الدباغ في 45 دقيقة مع فلسطين أمام تونس؟

شهدت منافسات يوم أمس الخميس من بطولة كأس العرب رقمًا سلبيًا يحدث لأول مرة بالنسخة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

منافسات الخميس جاءت في انطلاق الجولة الثانية من البطولة التي يشارك بها 16 منتخبًا إذ تعادل منتخب فلسطين بهدفين لمثلهما أمام نظيره التونسي فيما تعادل منتخب سوريا بهدف لمثله مع صاحب الأرض منتخب قطر.

وتعد هذه هي المرة الأولى بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب التي ينتهي بها اليوم بدون تحقيق أي فوز.

نتائج مباريات اليوم الأول من كأس العرب قطر 2025

تونس 0 ـ 1 سوريا

قطر 0 ـ 1 فلسطين

نتائج مباريات اليوم الثاني من كأس العرب قطر 2025

المغرب 3 ـ 1 جزر القمر

مصر 1 ـ 1 الكويت

السعودية 2 ـ 1 عمان

نتائج مباريات اليوم الثالث من كأس العرب قطر 2025

الجزائر 0 – 0 السودان

العراق 2 ـ 1 البحرين

الأردن 2 ـ 1 الإمارات

نتائج مباريات اليوم الرابع من كأس العرب 2025

فلسطين 2 ـ 2 تونس

سوريا 1 ـ 1 قطر

