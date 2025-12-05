مباريات الأمس
رقم سلبي لأول مرة بكأس العرب 2025 بعد مباراتي الخميس

كتب : مصطفى الجريتلي

03:31 ص 05/12/2025
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (4)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)

شهدت منافسات يوم أمس الخميس من بطولة كأس العرب رقمًا سلبيًا يحدث لأول مرة بالنسخة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

منافسات الخميس جاءت في انطلاق الجولة الثانية من البطولة التي يشارك بها 16 منتخبًا إذ تعادل منتخب فلسطين بهدفين لمثلهما أمام نظيره التونسي فيما تعادل منتخب سوريا بهدف لمثله مع صاحب الأرض منتخب قطر.

وتعد هذه هي المرة الأولى بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب التي ينتهي بها اليوم بدون تحقيق أي فوز.

نتائج مباريات اليوم الأول من كأس العرب قطر 2025

تونس 0 ـ 1 سوريا

قطر 0 ـ 1 فلسطين

نتائج مباريات اليوم الثاني من كأس العرب قطر 2025

المغرب 3 ـ 1 جزر القمر

مصر 1 ـ 1 الكويت

السعودية 2 ـ 1 عمان

نتائج مباريات اليوم الثالث من كأس العرب قطر 2025

الجزائر 0 – 0 السودان

العراق 2 ـ 1 البحرين

الأردن 2 ـ 1 الإمارات

نتائج مباريات اليوم الرابع من كأس العرب 2025

فلسطين 2 ـ 2 تونس

سوريا 1 ـ 1 قطر

كأس العرب نتيجة مباراة فلسطين وتونس نتيجة مباراة سوريا وقطر منتخب فلسطين منتخب تونس

