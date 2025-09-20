أعلى 10 لاعبين متابعة على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

كتب - محمد عبد السلام:

لم يعد تأثير نجوم كرة القدم مقتصرًا على المستطيل الأخضر فقط، بل تجاوزوه ليُصبحوا من أبرز المؤثرين على الساحة الرقمية العالمية، فقد باتت حساباتهم على إنستجرام منصات إعلامية وتسويقية ذات ثقل، تدخل لهم أرباحًا طائلة مقابل منشورات دعائية قصيرة.

يكشف تصنيف صادر عن موقع Game Set & Match عن قائمة أعلى 10 لاعبي كرة قدم دخلاً على إنستجرام، اعتمادًا على عدد المتابعين ومعدلات التفاعل، إضافة إلى تقديرات الأرباح لكل منشور برعاية.

1- كريستيانو رونالدو – 1.4 مليون دولار لكل منشور

أسطورة كرة القدم العالمية وقائد نادي النصر، يواصل تحطيم الأرقام القياسية، ليس فقط على العشب، بل على إنستجرام أيضًا.

عدد المتابعين: 664 مليون

معدل التفاعل: 1.47%

اللقب الرقمي: أكثر شخصية متابعة على إنستجرام عالميًا

2- ليونيل ميسي – 1.1 مليون دولار لكل منشور

المايسترو الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي، لا يزال يحافظ على تأثيره الهائل داخل الملعب وخارجه، ويكون ثاني أكثر شخصية متابعة على الإنستجرام.

عدد المتابعين: 506 مليون

معدل التفاعل: 1.23%

3- نيمار جونيور – 615,500 دولار لكل منشور

نجم برشلونة السابق وسانتوس البرازيلي الحالي وأحد أبرز رموز الكرة البرازيلية، يُعد اللاعب البرازيلي الحالي الأكثر متابعة على مستوى العالم.

عدد المتابعين: 231 مليون

معدل التفاعل: 2.09%

4- كيليان مبابي – 383,800 دولار لكل منشور

نجم ريال مدريد الفرنسي يُعد قوة رقمية صاعدة بسرعة صاروخية، بفضل تفاعله الكبير مع الجماهير.

عدد المتابعين: 126 مليون

معدل التفاعل: 3.26% (الأعلى في القائمة)

5- ديفيد بيكهام – 297,200 دولار لكل منشور

أسطورة إنجلترا ومالك جزئي لنادي إنتر ميامي، يجمع بين الموضة والأعمال والتأثير الرقمي.

عدد المتابعين: 88.1 مليون

اللقب الرقمي: الرياضي البريطاني الأكثر متابعة على وسائل التواصل

6- رونالدينيو – 267,300 دولار لكل منشور

الأسطورة البرازيلية الذي لا يزال يحتفظ بجاذبيته رغم اعتزاله، يحظى بشعبية دائمة عبر الإنترنت.

عدد المتابعين: 77.6 مليون

معدل التفاعل: مرتفع ويعكس شعبيته المستمرة

7- كريم بنزيما – 265,500 دولار لكل منشور

قائد الاتحاد والفائز بالكرة الذهبية 2022، لا يزال يحظى بمكانة بارزة رقميًا.

عدد المتابعين: 75.5 مليون

معدل التفاعل: 0.95%

8- مارسيلو فييرا – 242,700 دولار لكل منشور

ظهير ريال مدريد السابق يتمتع بجاذبية كبرى على إنستجرام، بفضل شخصيته وروحه المرحة.

عدد المتابعين: 68.7 مليون

معدل التفاعل: مرتفع بفضل محتواه المتنوع

9- سيرجيو راموس – 234,700 دولار لكل منشور

قائد ريال مدريد السابق ولاعب مونتيري المكسيكي الحالي، يوازن بين حياته العائلية والمهنية على حسابه.

عدد المتابعين: 66.9 مليون

معدل التفاعل: 1.47%

10- محمد صلاح – 232,500 دولار لكل منشور

النجم المصري وأسطورة ليفربول، هو اللاعب الأفريقي الأكثر متابعة عالميًا، والأكثر متابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عدد المتابعين: 66 مليون

معدل التفاعل: 1.78%