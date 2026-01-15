إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين

في 12 نوفمبر عام 2021، وخلال مباراة جمعت بين ناديي نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، اصطدم مدافع الأخير ميلان سكرينيار برأس النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الأخير ولكن بقناع وجه، لم يفارقه حتى الآن.

بعد تلك الحادثة، أجرى فيكتور أوسيمين عملية جراحية ووضع شيئا يمر عبر فكه ووجهه، وما زال يوجد معه حتى الآن، ليضطر لاعب منتخب نيجيريا لارتداء قناع وجه.

ورغم أن الإصابة حدثت في 2021، أي قبل 5 سنوات، ما زال أوسيمين يرتدي قناع الوجه، وقال عن استمرار استمراره في ارتدائه: “في مباراة مع منتخب بلادي بكأس أمم أفريقيا 2023، سددت الكرة برأسي، كان وجهي ملطخًا بالدماء، إذ ضربني حارس المرمى في وجهي، وكانت هناك دمائي حتى مع القناع، لذا من الخطورة حقًا اللعب من دونه”.