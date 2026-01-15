مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين

كتب : هند عواد

09:00 ص 15/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان (3)
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان (2)
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان (5)
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان (4)
  • عرض 11 صورة
    أوسيمين
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا
  • عرض 11 صورة
    فيكتور أوسيمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في 12 نوفمبر عام 2021، وخلال مباراة جمعت بين ناديي نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، اصطدم مدافع الأخير ميلان سكرينيار برأس النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الأخير ولكن بقناع وجه، لم يفارقه حتى الآن.

بعد تلك الحادثة، أجرى فيكتور أوسيمين عملية جراحية ووضع شيئا يمر عبر فكه ووجهه، وما زال يوجد معه حتى الآن، ليضطر لاعب منتخب نيجيريا لارتداء قناع وجه.

ورغم أن الإصابة حدثت في 2021، أي قبل 5 سنوات، ما زال أوسيمين يرتدي قناع الوجه، وقال عن استمرار استمراره في ارتدائه: “في مباراة مع منتخب بلادي بكأس أمم أفريقيا 2023، سددت الكرة برأسي، كان وجهي ملطخًا بالدماء، إذ ضربني حارس المرمى في وجهي، وكانت هناك دمائي حتى مع القناع، لذا من الخطورة حقًا اللعب من دونه”.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيكتور أوسيمين أوسيمين منتخب نيجيريا قناع أوسيمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
بعد إغلاقه 5 ساعات.. إيران تعيد فتح مجالها الجوي
شئون عربية و دولية

بعد إغلاقه 5 ساعات.. إيران تعيد فتح مجالها الجوي

هل التثاؤب معديًا حقًا ؟ إليك الإجابة
نصائح طبية

هل التثاؤب معديًا حقًا ؟ إليك الإجابة
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان