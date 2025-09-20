مباريات الأمس
رسميا.. كاف يخطر بيراميدز بموعد ومكان السوبر الأفريقي

03:33 م السبت 20 سبتمبر 2025
    بيراميدز وصن داونز
    بيراميدز وصن داونز
    بيراميدز وصن داونز
    بيراميدز وصن داونز
    بيراميدز وصن داونز
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز بطل دوري الأبطال، نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السوبر الأفريقية.

وذكر بيان بيراميدز، أن كاف أخطره باستضافة السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 أكتوبر المقبل، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ونهضة بركان المغربي بيراميدز السوبر الأفريقي موعد السوبر الأفريقي مكان السوبر الأفريقي
