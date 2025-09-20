رسميا.. كاف يخطر بيراميدز بموعد ومكان السوبر الأفريقي

برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز بطل دوري الأبطال، نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السوبر الأفريقية.

وذكر بيان بيراميدز، أن كاف أخطره باستضافة السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 أكتوبر المقبل، على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

