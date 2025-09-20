برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون:

وبدأ ليفربول المباراة مسيطرًا على الكرة وسط نشاط من نجمه محمد صلاح الذي أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 ولكن أبعدها الدفاع.

وأرسل محمد صلاح تمريرة رائعة في الدقيقة 10 لزميله رايان جرافينبيرخ الذي سددها في المرمى محرزًا الهدف الأول.

وواصل ليفربول السيطرة على الكرة فسدد لاعبه دومينيك سوبوسلاي كرة في الدقيقة 16 ولكن تصدى لها الدفاع ثم سدد محمد صلاح كرة خطرة في الدقيقة 17 من أمام منطقة جزاء إيفرتون ولكنها علت المرمى بقليل.

وأوقف دفاع إيفرتون في الدقيقة 19 هجمة للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

ولم تمر سوى 9 دقائق على الهدف الأول حتى أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للفريق بالدقيقة 29 بعدما وصلته تمريرة داخل منطقة جزاء إيفرتون أسكنها الشباك.

وسدد لاعب إيفرتون بيتو كرة في الدقيقة 37 ولكنها علت مرمى ليفربول ثم سدد زميله جيمس جارنر كرة قوية في الدقيقة 43 ولكن تصدى لها الدفاع.

واحتسب حكم المباراة دقيقة كوقت بدلاً من الضائع سدد خلالها لاعب إيفرتون إدريسا جاي كرة قوية كادت تسكن شباك ليفربول ولكن تصدى لها أليسون.

وقلصّ إيفرتون النتيجة بهدف سجله لاعبه إدريسا جاي بالدقيقة 58.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

ترتيب ليفربول وإيفرتون

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

