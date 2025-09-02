مباريات الأمس
5 دوريات فقط.. أين يمكن للاعبي الدوري الإنجليزي الرحيل الآن؟

09:13 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهى الموعد النهائي للانتقالات بالنسبة للأندية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا للتعاقد مع لاعبين جدد، لكن لا تزال لديهم الفرصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبيع اللاعبين دون الجدوى.

وأُغلقت فترة الانتقالات في إنجلترا مساء أمس الاثنين الساعة السابعة مساء، وأُغلقت أيضًا فترة الانتقالات مساء الاثنين لأندية الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الإسباني، والدوري الألماني.

وهذا يُستبعد أي انتقالات أخرى واردة لفرق هذه الدرجات، ولكن لا يزال بإمكان اللاعبين مغادرة هذه الدوريات إلى دول أخرى حيث لا يزال باب الانتقالات مفتوحا.

نوافذ انتقالات لا تزال مفتوحة

لن تغلق نافذة الانتقالات الهولندية قبل الساعة 11:59 مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر، في حين يمكن لفرق الدوري التركي الممتاز والأندية المكسيكية أيضًا التعاقد مع اللاعبين حتى يوم الجمعة 12 سبتمبر.

ولدى الأندية في البرتغال مهلة حتى 15 سبتمبر للانتهاء من إعداد قوائم الفريق، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا تزال هناك مهلة أطول بكثير للانتقالات إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث يُسمح للأندية السعودية بالتعاقد مع لاعبين حتى يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

