جميع المباريات

كوكا يظهر لأول مرة بتشكيل الاتفاق بعد انتهاء أزمته

06:41 م الخميس 18 سبتمبر 2025
background

يظهر أحمد حسن "كوكا" أساسيًا بتشكيل فريق الاتفاق لأول مرة خلال الموسم الجاري 2026/2025 خلال مباراة مباراة التعاون.

موعد مباراة الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي

ويحل فريق الاتفاق عند 06:40 مساء اليوم الخميس ضيفًا على نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

كوكا أساسي بتشكيل الاتفاق

أحمد حسن كوكا، ظهر أساسيًا بتشكيل الاتفاق لمباراة التعاون والذي جاء كالتالي: ماريك روداك، عواد دهل، جاد هندري، عبدالله خطيب، فرانسيسكو كالفو، أوندري دودا، مختار علي، موهاو نكوتا، ألفارو ميدران، فينالدوم، أحمد كوكا.

سبب عدم مشاركة أحمد حسن كوكا مع الاتفاق

وغاب "كوكا" عن أول جولتين مع نادي الاتفاق بسبب إيقافه في نهاية الموسم الماضي، من رابطة الدوري الفرنسي، لمدة 4 مباريات (إيقاف التنفيذ عن مباراتين)، بسبب تغطيته لشعار "المثليين"، في مباراة لوهافر (فريقه السابق) وستراسبورج، في جولة دعم المثلية الجنسية.

نادي الاتفاق تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا قادمًا من صفوف لوهافر الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ترتيب فريق الاتفاق في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل.

اقرأ أيضًا:

مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

موعد عودة عمرمرموش من الإصابة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتفاق ضد التعاون موعد مباراة الاتفاق والتعاون جدول ترتيب الدوري السعودي أحمد حسن كوكا
