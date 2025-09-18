مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

عطل مفاجئ.. موقف محرج للاعبي موناكو في مطار نيس

02:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    موقف محرج للاعبي موناكو في مطار نيس (4)
  • عرض 4 صورة
    موقف محرج للاعبي موناكو في مطار نيس (2)
  • عرض 4 صورة
    موقف محرج للاعبي موناكو في مطار نيس (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعرض لاعبو موناكو الفرنسي، لموقف محرج، قبل مباراتهم مع بروج البلجيكي، مساء اليوم، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يسافر فريق موناكو إلى بلجيكا، أمس الأربعاء، لكن تم تأجيل الأمر إلى اليوم الخميس، بسبب عطل فني في مكيف الطائرة، الذي حال دون الإقلاع من نيس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت صورا للاعبي موناكو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم عراة الصدور ويتصببون عرقاً داخل الطائرة.

وقال النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بعثة الفريق لم تقلع بسبب "عطل فني"، مما أجبر الفريق على العودة من مطار نيس.

ومن المقرر أن يحل موناكو ضيفا على بروج، الساعة 7:45 مساء اليوم الخميس، على ملعب "جان بريدل"، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبي موناكو مطار نيس دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون