عطل مفاجئ.. موقف محرج للاعبي موناكو في مطار نيس

كتبت-هند عواد:

تعرض لاعبو موناكو الفرنسي، لموقف محرج، قبل مباراتهم مع بروج البلجيكي، مساء اليوم، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يسافر فريق موناكو إلى بلجيكا، أمس الأربعاء، لكن تم تأجيل الأمر إلى اليوم الخميس، بسبب عطل فني في مكيف الطائرة، الذي حال دون الإقلاع من نيس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت صورا للاعبي موناكو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم عراة الصدور ويتصببون عرقاً داخل الطائرة.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

وقال النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن بعثة الفريق لم تقلع بسبب "عطل فني"، مما أجبر الفريق على العودة من مطار نيس.

ومن المقرر أن يحل موناكو ضيفا على بروج، الساعة 7:45 مساء اليوم الخميس، على ملعب "جان بريدل"، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

