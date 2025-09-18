سجل 189 هدفًا.. من هو الطفل النيجيري كوسيسو لاعب أكاديمية "لاماسيا"؟

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف الطفل النيجيري ديستني كوسيسو إيجيوفور جون الأنظار داخل أكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة الإسباني، بعدما حطم أرقامًا تهديفية لافتة في الفئات السنية، ليُصنّف كأحد أبرز المواهب الصاعدة في القلعة الكتالونية.

ويبلغ كوسيسو من العمر 11 عامًا فقط (مواليد 2014)، ورغم صغر سنه، إلا أنه فرض نفسه بقوة داخل فرق الشباب، وبدأت وسائل الإعلام الإسبانية في مقارنته بنجوم كبار مرّوا عبر الأكاديمية، في مقدمتهم ليونيل ميسي والجناح الواعد لامين يامال.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد سجل ديستني هذا الموسم 31 هدفًا خلال 14 مباراة فقط مع فريق تحت 12 سنة، في معدل تهديفي استثنائي يعكس موهبة فطرية لافتة.

وسبق لكوسيسو أن تألق مع فرق المراحل الأصغر، حيث أحرز 87 هدفًا في 22 مباراة مع فريق تحت 10 سنوات، إضافة إلى 58 هدفًا في 30 مباراة مع فريق تحت 11 سنة، ليصل إجمالي أهدافه الرسمية داخل "لاماسيا" حتى الآن إلى 189 هدفًا.

وتتزايد المؤشرات حول مستقبل واعد ينتظر النجم النيجيري الصغير، خاصة بعد دخول الوكيل الشهير بيني زاهافي، على خط إدارة مسيرته، وهو الاسم المعروف في عالم كرة القدم لتوليه أعمال لاعبين ومدربين كبار، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي وهانز فليك.