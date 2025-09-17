"الأول تاريخيا".. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي بايرن ميونخ نظيره الإنجليزي تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كلا من: تريفوه تشالوباه عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 20، هاري كين في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل هدف تشيلسي في الشوط الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 29.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪



هدف بايرن ميونخ الثاني ضد تشلسي، عن طريق هاري كين من علامة الجزاء 🎯pic.twitter.com/I1rBCXdENw — EPL World (@EPLworld) September 17, 2025

تشلسي يقلص الفارق، ويسجل الهدف الأول ضد بايرن ميونخ بأقدام بالمر ⭐



◾ بايرن ميونخ 2️⃣➖1️⃣ تشلسي pic.twitter.com/tfzm8pkkPM — EPL World (@EPLworld) September 17, 2025