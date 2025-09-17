مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

11:15 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي (4) (1)
    خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي (5) (1)
    خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي (2)
    خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي (6) (1)
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي بايرن ميونخ نظيره الإنجليزي تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كلا من: تريفوه تشالوباه عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 20، هاري كين في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل هدف تشيلسي في الشوط الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 29.

أهداف بايرن ميونخ وتشيلسي تشيلسي بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ
