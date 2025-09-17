فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
يلاقي بايرن ميونخ نظيره الإنجليزي تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر.
وسجل هدفي بايرن ميونخ كلا من: تريفوه تشالوباه عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 20، هاري كين في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.
وسجل هدف تشيلسي في الشوط الأول اللاعب كول بالمر في الدقيقة 29.
🏴🇩🇪— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
هدف بايرن ميونخ الثاني ضد تشلسي، عن طريق هاري كين من علامة الجزاء 🎯pic.twitter.com/I1rBCXdENw
تشلسي يقلص الفارق، ويسجل الهدف الأول ضد بايرن ميونخ بأقدام بالمر ⭐— EPL World (@EPLworld) September 17, 2025
◾ بايرن ميونخ 2️⃣➖1️⃣ تشلسي pic.twitter.com/tfzm8pkkPM
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) September 17, 2025
بايرن ميونيخ يتقدم!!!!!! بايرن ميونيخ يسجل الهدف الأول!
أوليسي فعل كل شيء — هدف عكسي من تشالوباه ⚽️
pic.twitter.com/wzETCfEWAn
