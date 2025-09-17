"أكثر من 600 شخص".. 15 صورة لرياضيين قتلهم الاحتلال في فلسطين

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.

ونجح صلاح في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى أتلتيكو مدريد اليوم، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الهدف رقم 52 في دوري أبطال أوروبا، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، من تسجيل 52 هدفا بواقع 48 هدفا في الأدوار الرئيسة و4 أهداف في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتفوق صلاح على النجم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي يمتلك 51 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

