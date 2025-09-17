مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

2 1
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الجونة

1 1
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

0 0
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 0
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

2 1
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

2 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي

0 0
22:00

الجيش الملكي

"تخطى نجم فرنسا".. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

10:44 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

10:44 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (4)
    خلال مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد (2)
    ليفربول وأتليتكو (10) (1)
    ليفربول وأتليتكو (9) (1)
    ليفربول وأتليتكو (2) (1)
    ليفربول وأتليتكو مدريد (4)
    ليفربول وأتليتكو مدريد (3)
    ليفربول وأتليتكو (3) (1)
    ليفربول وأتليتكو (7) (1)
كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.

ونجح صلاح في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى أتلتيكو مدريد اليوم، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الهدف رقم 52 في دوري أبطال أوروبا، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، من تسجيل 52 هدفا بواقع 48 هدفا في الأدوار الرئيسة و4 أهداف في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتفوق صلاح على النجم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي يمتلك 51 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

٤ غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟

"وقف التعامل و10 عروض لإمام عاشور".. آدم وطني يرد عبر مصراوي على أزمته مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول وأتلتيكو مدريد محمد صلاح مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد رقم تاريخي لصلاح
