تحت أنظار صلاح.. كيف كرمت جماهير ليفربول وولفرهامبتون الراحل ديوجو جوتا؟

كتب : هند عواد

12:22 م 04/03/2026 تعديل في 01:43 م
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تكريم ديوجو جوتا
  • عرض 4 صورة
    ولفرهامبتون
  • عرض 4 صورة
    تكريم ديوجو جوتا

كرم مشجعو ليفربول وولفرهامبتون، لاعب الفريقين الراحل ديوجو جوتا، في أول مباراة لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب مولينيو منذ وفاته.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

فاز ولفرهامبتون على ليفربول، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد.

تكريم ديوجو جوتا

رفع مشجعو وولفرهامبتون لافتة كبيرة كُتب عليها "ديوجو"، وانضم إليهم مشجعو ليفربول في مدرجات الفريق الضيف، حيث رفعوا لافتة في مدرجاتهم كُتب عليها "شكرًا ديوجو، ستبقى دائمًا رقم 20 لدينا".


في الدقيقة العشرين، غنّى مشجعو ليفربول أغنيتهم الخاصة بجوتا، وصفّق مشجعو وولفرهامبتون معهم، واتحدوا وصفقوا لمدة دقيقة.
ولعب البرتغالي الدولي جوتا، ثلاثة مواسم مع وولفرهامبتون بين عامي 2017 و2020، ولعب جوتا 313 مباراة مع ليفربول و ولفرهامبتون.



