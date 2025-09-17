فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

متابعة - يوسف محمد:

استهل فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في النسخة الحالية، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد الإسباني ، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي -أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: خطأ لصالح إيزاك لاعب ليفربول من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد.

الدقيقة 4: أندرو روبرتسون يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى فريق أتليتكو مدريد.

الدقيقة 6: محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة في منتصف الكلعب بين لاعبي ليفربول.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من محمد صلاح، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 31: توقف المباراة لعلاج إيزاك لاعب فريق ليفربول، بعد تدخل قوي من مدافع أتليتكو مدريد.

الدقيقة 32: تسديدة قوية من محمد صلاح يتصدى لها حارس مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 35: حخكم المباراة يحتسب ركلة جزاء، لكن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفار.

الدقيقة 39: تسديدة قوية من إيزاك لاعب فريق ليفربول ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من إيزاك ولكنها تصل إلى يد حارس مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: ماركوس يورنتي يسجل الهدف الأول لأتليتكو في مرمى ليفربول.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: عرضية من لاعب ليفربول ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد.

الدقيقة 65: فرصة خطيرة لمحمد صلاح، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى فريق أتليتكو مدريد.

الدقيقة 66: تسديدة من إيكتيتي لاعب ليفربول ولكنها تخرج أعلى مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 72: عرضية من محمد صلاح داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد، يشتتها دفاع أتليتكو مدريد.

الدقيقة 80: يورينتي يسجل الهدف الثاني لأتليتكو مدريد في مرمى ليفربول.

الدقيقة 90: جكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: فان دايك يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.