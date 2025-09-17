"5 وجبات وتجنب 3 أطعمة يعشقها".. مكونات البرنامج الغذائي لمحمد صلاح

كتب - محمد عبد السلام:

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، يُعرف بقدرته الفائقة على الحفاظ على مستوى بدني وذهني متميز على مدار الموسم، وهو ما جعله واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم ثباتًا وتألقًا في السنوات الأخيرة.

وبجانب مهاراته الفنية، يُنسب جزء كبير من هذا التميز إلى التزامه بنمط حياة صحي صارم، يتضمن نظامًا غذائيًا دقيقًا ساعده في بناء لياقة بدنية قوية وبنية عضلية متناسقة، مكنته من منافسة كبار النجوم على الساحة العالمية رغم تقدمه في العمر.

محمد صلاح كشف من قبل خلال ظهوره التلفزيوني مع عدد من المذيعين حول نظام غذائه الصارم الذي يتبعه بالإشارة إلى أنه يعتاد على تناول الأكل الصحي فقط، ويبتعد عن الأكل الضار، ودائما يفضل تناول الخضروات، والسمك والبروتينات، ولم يفضل الفاكهة دائما.

وجبات محمد صلاح ونظامه الغذائي:

وجبة الإفطار: يبدأ يومه بتناول البيض، وسمك السالمون، وعصير البرتقال أو الأفوكادو.

وجبة الغداء: تتكوّن من الخضروات السوتيه، والدجاج أو السمك كمصدر للبروتين، وسلطة خضراء، وأرز، وبروكلي.

وجبة العشاء: يُفضل أن تكون خفيفة وتشمل، كوب من الزبادي مع الفاكهة أو خضروات.

وبالرغم من هذا النظام القاسي يحب محمد صلاح الكثير من الأكل الذي يمنع نفسه منه بسبب إرادته وعزيمته فقال في أحد البرامج أنه يعشق الكشري ويحب الحمام والفطير، ولكن لم يعرف يأكلهم بسبب أنه يحافظ على بدنه ويهتم ببناء عضلاته.

وهذا الإصرار والعزيمة التي جعلت صلاح من أبرز اللاعبين في العالم، والتي جعلته أسطورة في ليفربول وإنجلترا، فنشاهد دائما تطور صلاح الملحوظ.

