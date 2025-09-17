مبابي يعلن موقفه من حضور حفل الكرة الذهبية

كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، غيابه عن حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامة في 22 من الشهر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان ريال مدريد، قاطع حفل الكرة الذهبية خلال العام الماضي 2024، بعدما تأكد قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل، بخسارة حصول لاعبه البرازيلي فينيسيوس على الجائزة لصالح لاعب وسط مان سيتي رودري.

وقال مبابي في تصريحات، لشبكة "CBS Sports" الأمريكية: "سأشاهد على التلفاز حفل الكرة الذهبية، أتمنى تتويج عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بالجائزة".

وأضاف: "سأكون سعيد إذا فاز ديمبلي بالجائزة، فهو صديقي ودعمته منذ البداية".

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المانحة لجائزة الكرة الذهبية، أعلنت في أغسطس الماضي المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، التي شهدت تواجد نجم ريال مدريد كليان مبابي وزميله بالمنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يعد المرشح الأقوى لحصد الجائزة.

والجدير بالذكر أن كليان مبابي لاعب ريال مدريد، كان قد تمكن من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على حساب مارسيليا الفرنسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعات دوري أبطال أوروبا.