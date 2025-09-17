غياب مدافعه لشهرين.. ضربة موجعة لريال مدريد

يتخطى أسطورة الفريق.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

كتبت-هند عواد:

تعرض ريال مدريد الإسباني، لضربة موجعة بغياب مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.

وأصيب أرنولد خلال مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج بديلا ويشارك داني كارفاخال بدلًا منه.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أرنولد اليوم الأربعاء، أكدت إصابته بإصابة عضلية في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى.

ووفقا لصحيفة "ESPN" الإسبانية، يغيب أرنولد عن صفوف ريال مدريد، لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء