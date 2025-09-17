مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

غياب مدافعه لشهرين.. ضربة موجعة لريال مدريد

05:43 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (3)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (5)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (2)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (4)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (1)
  • عرض 12 صورة
    أرنولد
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (7)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (6)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد (3)
  • عرض 12 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد (1)
  • عرض 12 صورة
    أرنولد لاعب ريال مدريد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعرض ريال مدريد الإسباني، لضربة موجعة بغياب مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.

وأصيب أرنولد خلال مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج بديلا ويشارك داني كارفاخال بدلًا منه.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أرنولد اليوم الأربعاء، أكدت إصابته بإصابة عضلية في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى.

ووفقا لصحيفة "ESPN" الإسبانية، يغيب أرنولد عن صفوف ريال مدريد، لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرنولد ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان