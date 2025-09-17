دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يفتتح مشواره ومواجهة ألمانية إنجليزية

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تستأنف مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مساء اليوم، وتشهد افتتاح ليفربول مشواره بالبطولة.

ويستضيف ليفربول أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، فيما يحل تشيلسي ضيفا على بايرن ميونخ الألماني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

أوليمبياكوس - بافوس

سلافيا براج - جليمت

باريس سان جيرمان - أتالانتا

بايرن ميونخ - تشيلسي

ليفربول - أتلتيكو مدريد

أياكس أمستردام - إنتر ميلان

