دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يفتتح مشواره ومواجهة ألمانية إنجليزية

10:29 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تستأنف مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مساء اليوم، وتشهد افتتاح ليفربول مشواره بالبطولة.

ويستضيف ليفربول أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، فيما يحل تشيلسي ضيفا على بايرن ميونخ الألماني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

أوليمبياكوس - بافوس

سلافيا براج - جليمت

باريس سان جيرمان - أتالانتا

بايرن ميونخ - تشيلسي

ليفربول - أتلتيكو مدريد

أياكس أمستردام - إنتر ميلان

ليفربول دوري أبطال أوروبا ليفربول وأتلتيكو مدريد
