بعد تألقهما في الجولة الأولي.. ماذا قالت الصحف الكويتية عن كهربا وسام مرسي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض ريال مدريد مباراة قوية أمام نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، وعينه على تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة ريال مدريد ومارسيليا

تقام مباراة الريال ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وفي جعبته 199 انتصارًا و698 هدفًا في البطولة القارية، ما يجعله على بُعد فوز واحد وهدفين فقط من بلوغ حاجز رمزي جديد: 200 انتصار و700 هدف في دوري الأبطال، وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أي نادٍ في تاريخ المسابقة.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مباراة اليوم ستكون الأولي لفريق ريال مدريد من ثماني مباريات في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، حيث سيزور يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد كايرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

قبل فيل فودين.. 10 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟



