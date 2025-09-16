مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

لم يحققه أي نادِ.. ريال مدريد يقترب من إنجاز تاريخي الليلة بدوري الأبطال

02:11 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض ريال مدريد مباراة قوية أمام نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، وعينه على تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة ريال مدريد ومارسيليا

تقام مباراة الريال ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وفي جعبته 199 انتصارًا و698 هدفًا في البطولة القارية، ما يجعله على بُعد فوز واحد وهدفين فقط من بلوغ حاجز رمزي جديد: 200 انتصار و700 هدف في دوري الأبطال، وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أي نادٍ في تاريخ المسابقة.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مباراة اليوم ستكون الأولي لفريق ريال مدريد من ثماني مباريات في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، حيث سيزور يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد كايرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

ريال مدريد ريال مدريد ضد مارسيليا موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا دوري أبطال أوروبا مارسيليا مجموعة ريال مدريد
فيديو قد يعجبك:



