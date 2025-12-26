بالجولة الأولى.. ما أكثر المنتخبات ارتكابًا للأخطاء في كأس الأمم الأفريقية؟

قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تشهد المباريات المرتقبة مواجهات قوية تتسم بالندية والإثارة بين المنتخبات.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد اختتمت يوم الأربعاء الماضي، بعد أن شهدت مستوى تنافسي قوي وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ومباراة المغرب ضد نظيره منتخب مالي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة

أنجولا ضد زيمبابوي - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مصر ضد جنوب أفريقيا - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

زامبيا ضد جزر القمر - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

المغرب ضد مالي - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1