مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

كتب – محمد عبد السلام:

03:13 ص 26/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تشهد المباريات المرتقبة مواجهات قوية تتسم بالندية والإثارة بين المنتخبات.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد اختتمت يوم الأربعاء الماضي، بعد أن شهدت مستوى تنافسي قوي وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ومباراة المغرب ضد نظيره منتخب مالي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة

أنجولا ضد زيمبابوي - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مصر ضد جنوب أفريقيا - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

زامبيا ضد جزر القمر - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

المغرب ضد مالي - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر ضد جنوب أفريقيا زامبيا ضد جزر القمر المغرب ضد مالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد