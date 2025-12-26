مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:16 ص 26/12/2025 تعديل في 03:22 ص

برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل نيوكاسل يونايتد.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يدخل نيوكاسل المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد مباريات الدوري الإنجليزي مباريات اليوم

