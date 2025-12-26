يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل نيوكاسل يونايتد.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يدخل نيوكاسل المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"