دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

لامين يامال يصدم متابعيه بصورة جريئة مع صديقته

01:01 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (5)
    لامين يامال وصديقته نيكي نيكول
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (1)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (3)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول مع ليونيل ميسي
فاجأ لامين يامال نجم برشلونة الإسباني متابعيه بصورة جريئة مع صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

ونشر يامال صورة له عاري الصدر رفقة الأرجنتينية نيكي نيكول التي كانت تحتضنه.

ويأتي هذا بعدما انتشر مؤخرًا أنباءً تفيد بانفصال لامين لامال عن صديقته صاحبة الـ 25 عامًا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

لامين يامال يستعد مع فريق برشلونة لاستضافة فريق خيتافي عند العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

لامين وصديقته نيكي نيكول

إحصائيات لامين يامال مع برشلونة موسم 25/26

لامال صاحب الـ 18 عاماً شارك بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري 25/26 بـ 3 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 3 خلال 270 دقيقة لعب.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

