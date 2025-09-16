فيديو أهداف مباراة الأهلي السعودي و نساف في دوري أبطال آسيا

فاجأ لامين يامال نجم برشلونة الإسباني متابعيه بصورة جريئة مع صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

ونشر يامال صورة له عاري الصدر رفقة الأرجنتينية نيكي نيكول التي كانت تحتضنه.

ويأتي هذا بعدما انتشر مؤخرًا أنباءً تفيد بانفصال لامين لامال عن صديقته صاحبة الـ 25 عامًا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

لامين يامال يستعد مع فريق برشلونة لاستضافة فريق خيتافي عند العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

إحصائيات لامين يامال مع برشلونة موسم 25/26

لامال صاحب الـ 18 عاماً شارك بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري 25/26 بـ 3 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 3 خلال 270 دقيقة لعب.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟





"أمر لـ 5 دقائق".. النادي الأهلي يعلن توجيه عدة رسائل عبر الهاتف.. ما القصة؟



