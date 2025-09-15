برشلونة يظهر بقميص جديد خلال مباراة نيوكاسل بدوري الأبطال

"خطفت الأنظار في السعودية".. من هي الإسبانية إليانا فيرنانديز حكمة مباراة

كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق برشلونة الإسباني، للظهور بقميص جديد خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الفريق الكتالوني سيظهر بالقميص الثالث، الذي يحمل اللون البرتقالي، حينما يواجه فريق نيوكاسل يونايتد ، يوم الخميس المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن فريق برشلونة، كان قد تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره فالنسيا أمس، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

