حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

وسجل أهداف فريق برشلونة كلا من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.

