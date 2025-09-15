برشلونة يضرب فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا
وسجل أهداف فريق برشلونة كلا من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.
ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري
وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.
