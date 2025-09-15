مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يضرب فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني

12:02 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (5)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (6)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (2)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

وسجل أهداف فريق برشلونة كلا من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.

اقرأ أيضًا:

جون إدوارد يثير الجدل بمدرجات مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من عماد النحاس بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة برشلونة ترتيب برشلونة برشلونة الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان