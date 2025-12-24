تحت أنظار عماد النحاس.. النصر السعودي يهزم الزوراء العراقي بخماسية

"منافس قوي".. ماذا قال مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر المرتقبة؟

تلقى فريق الزوراء العراقي، بقيادة المدرب المصري عماد النحاس، هزيمة ثقيلة أمام النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وخسر الزوراء بنتيجة 5-1 أمام النصر، خلال اللقاء الذي أقيم في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات المباراة ونجحوا في تسجيل خمسة أهداف.

وجاءت أهداف النصر بتوقيع كينجسلي كومان في الدقيقتين 12 و56، ويسلي في الدقيقة 19، عبدالإله العمري في الدقيقة 29، وجواو فيليكس في الدقيقة 44، بينما سجل إبراهيم جباداموسي هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، أنهى النصر مشواره في دور المجموعات متصدرًا الترتيب بالعلامة الكاملة بعدما حصد 18 نقطة من ست مباريات، في حين احتل الزوراء المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط.

