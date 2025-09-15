"إنفيلد ضد إنفيلد".. المنافسان الأكثر غرابة في كرة القدم الإنجليزية

كتب - محمد القرش:

يشهد يوم السبت الموافق 20 سبتمبر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في لندن، هناك مواجهة إكثر إثارة للاهتمام في العاصمة في مكان آخر، "الديربي" الذي طال انتظاره في الدور الثاني من تصفيات كأس الاتحاد الإنجليزي بين نادي إنفيلد إف سي من الدرجة الثامنة ونادي إنفيلد تاون من الدرجة السادسة.

ولم يلتقي الفريقان من قبل في الدوري، ورغم أنهما لعبا ضد بعضهما البعض قبل عدة سنوات في مسابقات صغيرة غير تابعة لكأس الدوري، فإن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي هذه هي أقوى مواجهة بين الجانبين.

إنفيلد ضاحية في شمال لندن، وتقع بالقرب من توتنهام هوتسبير، وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة من مشجعي أرسنال، وفي ثمانينيات القرن الماضي، كان نادي إنفيلد لكرة القدم من أبرز أندية كرة القدم للهواة.

وفاز مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي مسابقة الكأس للفرق التي تلعب في الدرجات من الخامس إلى الثامن، وفاز مرتين بدوري التحالف الممتاز من الدرجة الخامسة، وهو الدوري الذي سبق دوريي المؤتمرات والوطني، في موسمي 1982-1983 و1985-1986.