موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

10:57 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

تأهل فريق بيراميدز إلى الدوري المقبل من كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد.

وضرب الفريق المصري موعدا مع نظيره أهلي جدة السعودي على بطولة كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، الذي حصده الأهلي العام الماضي بعد الفوز على العين الإماراتي.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

تقام مباراة بيراميدز وأهلي جدة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، على بطولة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ (المباراة الثانية).

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة بيراميدز بيراميدو وأهلي جدة كأس الإنتركونتيننتال، كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ كأس الإنتركونتيننتال
