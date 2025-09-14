مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مستحقا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: فودين في الدقيقة 18، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 53 و 68.

ترتيب مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد في الدوري

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.