مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

09:13 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (2)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مستحقا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: فودين في الدقيقة 18، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 53 و 68.

ترتيب مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد في الدوري

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان