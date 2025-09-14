مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. بيراميدز 1-0 أوكلاند سيتي.. هدف وليد الكرتي

08:03 م الأحد 14 سبتمبر 2025

نادي بيراميدز (5)

background

يلاقي نادي بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة الفريق المصري ضد نظيره النيوزيلندي، خلال السطور التالية:

تشكيل بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

ملخص مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بداية المباراة

تسديدة من محمد حمدي ولكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 13

وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 14

