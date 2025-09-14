كتب ـ محمد عبدالسلام:

خطف محمد صلاح فوزًا ثمينًا لفريقه ليفربول خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم بيرنلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح سجل هدف ليفربول في مرمى بيرنلي من ركلة جزاء بالدقيقة (90+5).

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح

وتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد هدف محمد صلاح في مرمى بيرنلي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 12 نقطة

2- أرسنال - 9 نقاط

3- توتنهام - 9 نقاط

4- بورنموث - 9 نقاط

5- تشيلسي - 8 نقاط

6- إيفرتون - 7 نقاط

7- سندرلاند - 7 نقاط

8- كريستال بالاس - 6 نقاط

9- مانشستر سيتي - 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط

11- فولهام - 5 نقاط

12- مانشستر يونايتد - 4 نقاط

13- برينتفورد - 4 نقاط

14- برايتون - 4 نقاط

15- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

16- ليدز يونايتد - 4 نقاط

17- بيرنلي - 3 نقاط

18- وست هام يونايتد - 3 نقاط

19- أستون فيلا - نقطتين

20- وولفرهامبتون - بدون نقاط

