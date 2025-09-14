كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره بيرنلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، ليمنح "الريدز" ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف بيرنلي، حيث تلقى اللاعب شيموانيا أوجوشوكو البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

جدول ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري

وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع عشر.