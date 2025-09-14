سلوت يكشف سر استبعاد إيزاك من مباراة بيرنلي وموعد ظهوره الأول

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن أسباب استبعاد اللاعب ألكسندر إيزاك المنضم حديثًا لصفوف الفريق من مباراة بيرنلي الليلة.

ويلتقي ليفربول مع إيزاك في الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تصريحات أرني سلوت عن غياب إيزاك

وقال سلوت تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “استبعاد ألكسندر إيزاك أمام بيرنلي؟ لم يتدرب كثيرا ولعب لمدة 15-20 دقيقة فقط مع المنتخب السويدي خلال فترة التوقف الدولي”.

وأضاف الهولندي “قررنا أنه من الأفضل لإيزاك أن يتدرب لمدة أسبوع كامل بدلا من اللعب لخمس أو عشر دقائق فقط كل مرة”.

وتابع “أؤكد للجماهير أن إيزاك سيشارك يوم الأربعاء أمام أتليتكو مدريد، لكن مباراة بيرنلي جاءت مبكرا بعض الشيء بالنسبة له”.

وأتم “نأمل أن يتمكن إيزاك من المشاركة لمدة 45 دقيقة أو أكثر أمام أتليتكو مدريد”.