مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثية الزمالك على رأسها".. نتائج مباريات أمس السبت

02:11 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الهلال والقادسية (2) - Copy (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الهلال والرياض (13)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الهلال والرياض (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الهلال والرياض (13)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (4)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (5)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (1)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (2)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (3)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والدوريات أمس السبت، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس، فوز أرسنال على نظيره نوتنجهام فورت بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، وفوز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد.

نتائج مباريات أمس السبت

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد نوتنجهام فورست - (3-0)

نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - (1-0)

إيفرتون ضد أستون فيلا - (0-0)

بورنموث ضد برايتون - (2-1)

فولهام ضد ليدز يونايتد - (1-0)

كريستال بالاس ضد سندرلاند - (0-0)

وست هام يونايتد ضد توتنهام - (0-3)

برينتفورد ضد تشيلسي - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفيدو - (2-0)

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد - (1-2)

أتلتيك بلباو ضد ألافيس - (0-1)

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند - (0-2)

يونيون برلين ضد هوفنهايم - (2-4)

فولفسبورج ضد كولن - (3-3)

ماينز ضد لايبزيج - (0-1)

فرايبورج ضد شتوتجارت - (3-1)

بايرن ميونخ ضد هامبورج - (5-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد بارما - (2-0)

يوفنتوس ضد إنتر ميلان - (4-3)

فيورنتينا ضد نابولي - (1-3)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت - (1-0)

أوكسير ضد موناكو - (1-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب - (1-1)

حرس الحدود ضد الجونة - (2-1)

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - (1-0)

الزمالك ضد المصري - (3-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد الفيحاء - (3-0)

الأخدود ضد التعاون - (2-3)

الهلال ضد القادسية - (2-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مبايرات اليوم تائج مباريات اليوم تائج مبايرات الدوري الإنجليزي تائج مباريات الدوري الإنجليزي لدوري الإسباني تائج مباريات أمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام