"ثلاثية الزمالك على رأسها".. نتائج مباريات أمس السبت

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والدوريات أمس السبت، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس، فوز أرسنال على نظيره نوتنجهام فورت بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، وفوز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد.

نتائج مباريات أمس السبت

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد نوتنجهام فورست - (3-0)

نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - (1-0)

إيفرتون ضد أستون فيلا - (0-0)

بورنموث ضد برايتون - (2-1)

فولهام ضد ليدز يونايتد - (1-0)

كريستال بالاس ضد سندرلاند - (0-0)

وست هام يونايتد ضد توتنهام - (0-3)

برينتفورد ضد تشيلسي - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفيدو - (2-0)

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد - (1-2)

أتلتيك بلباو ضد ألافيس - (0-1)

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند - (0-2)

يونيون برلين ضد هوفنهايم - (2-4)

فولفسبورج ضد كولن - (3-3)

ماينز ضد لايبزيج - (0-1)

فرايبورج ضد شتوتجارت - (3-1)

بايرن ميونخ ضد هامبورج - (5-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد بارما - (2-0)

يوفنتوس ضد إنتر ميلان - (4-3)

فيورنتينا ضد نابولي - (1-3)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت - (1-0)

أوكسير ضد موناكو - (1-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب - (1-1)

حرس الحدود ضد الجونة - (2-1)

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - (1-0)

الزمالك ضد المصري - (3-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد الفيحاء - (3-0)

الأخدود ضد التعاون - (2-3)

الهلال ضد القادسية - (2-2)