كتب ـ محمد الميموني:

يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي الحالي علامة مميزة ومثال لكل شباب البرتغال في ظل الإنجازات الرياضية القياسية والتاريخية التي يحققها.

ولا يغيب رونالدو عن التواجد بجزيرة ماديرا عند عودته للبرتغال كما يصطحب أطفاله وصديقته جورجينا في جولات سياحية هناك.

ويعتز مسؤولو جزيرة ماديرا بانتماء رونالدو لهم ما دفعهم بالتعاون مع اتحاد الكرة في بلاده لتكريمه بأفضل طريقة في مسقط رأسه إذ جاء التكريم بطريقة سيظل جميع زوار المدينة يتذكرونه بها.

1) مطار " كريستيانو رونالدو"

بعد قيادة رونالدو منتخب البرتغال في عام 2014 للتتويج بكأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم قرر مسؤولو اتحاد الكرة بالتعاون مع مسؤولي جزيرة ماديرا تسمية مطار الجزيرة مسقط رأس رونالدو باسمه.

رونالدو قال حينها في حفل حضره رئيس دولة البرتغال حينها مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا ومسؤولي الجزيرة و قرابة 5 آلاف مشجع:": "لم أطلب هذا ولكني لست منافقًا هذا يشرفني ويجعلني سعيدًا، رؤية هذا المطار وهو يحمل اسمي شيء خاص جدًا .. الجميع يعرف أني فخور بجذوري".

2) تمثال بمسقط رأسه بمدينة ماديرا

مسؤولو جزيرة ماديرا كشفوا في عام 2024 عن تمثال للنجم البرتغالي بالجزيرة بعد 24 ساعة من تتويجه بكأس العالم للأندية مع ريال مدريد في حضور ابن جزيرة ماديرا.

3) رونالدو "الأعظم على مر العصور"

وقدمت رابطة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم جائزة "الأعظم على مر العصور" للنجم كريستيانو رونالدو في حفل أقيم بمدينة بورتو البرتغالي.

