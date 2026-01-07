مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق ينتقد تعامل حسام حسن مع هذا اللاعب

كتب : نهي خورشيد

04:19 ص 07/01/2026
انتقد أحمد علي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على مصطفى محمد بشكل أساسي خلال منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وأوضح أحمد علي في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى محمد يعد مهاجماً قوياً وقادراً على تقديم الإضافة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لا يفهم أسباب غيابه عن التشكيل الأساسي رغم جاهزيته.

وانتقد نجم الزمالك السابق طريقة تعامل حسام حسن مع اللاعب من الناحية النفسية معتبراً أن المدير الفني لم ينجح في احتواء مصطفى محمد بالشكل الأمثل، خاصة أنه محترف في أحد الدوريات القوية ويمتلك خبرات تؤهله لتحمل مسؤولية قيادة الخط الأمامي لمنتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن مصطفى محمد الزمالك منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

