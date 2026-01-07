نجم الزمالك السابق ينتقد تعامل حسام حسن مع هذا اللاعب

بعد خروجه من كأس أمم أفريقيا.. المدير الفني للسودان يفجر مفاجأة عن الاتحاد

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم

انتقد أحمد علي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على مصطفى محمد بشكل أساسي خلال منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وأوضح أحمد علي في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى محمد يعد مهاجماً قوياً وقادراً على تقديم الإضافة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لا يفهم أسباب غيابه عن التشكيل الأساسي رغم جاهزيته.

وانتقد نجم الزمالك السابق طريقة تعامل حسام حسن مع اللاعب من الناحية النفسية معتبراً أن المدير الفني لم ينجح في احتواء مصطفى محمد بالشكل الأمثل، خاصة أنه محترف في أحد الدوريات القوية ويمتلك خبرات تؤهله لتحمل مسؤولية قيادة الخط الأمامي لمنتخب مصر.