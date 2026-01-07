مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"السلاح الأبرز".. نجم كوت ديفوار السابق يشيد بنجمين في منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

02:48 ص 07/01/2026
حذر إيمانويل إيبوي نجم كوت ديفوار السابق، منتخب بلاده قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في ربع النهائي.

وأوضح إيبوي في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح يعد السلاح الأبرز للمنتخب المصري، لما يمتلكه من إمكانات هجومية عالية تجعله مصدر تهديد دائم لأي دفاع، في حين أشار إلى أن عمر مرموش يقدم أفضل مستوياته عند مشاركته في وسط الملعب، إذ يتميز بالسرعة والتحركات الذكية والقدرة على إحداث الفارق.

وأكد أسطورة كوت ديفوار في ختام تصريحاته أن هذه الجوانب الفنية تكون مؤثرة بشكل كبير في تحديد نتيجة المواجهة، خاصة في مباريات الأدوار الإقصائية التي لا تسمح بارتكاب الأخطاء.

مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر القادمة كأس أمم أفريقيا محمد صلاح عمر مرموش

