نجم كوت ديفوار السابق: مواجهة منتخب مصر صعبة وهذا تأثير حسام حسن

وصف إيمانويل إيبوي أحد أبرز نجوم كرة القدم في كوت ديفوار، المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر بالصعبة.

وأوضح إيبوي في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب المصري يضم عناصر كبيرة تمتلك تاريخ طويل في المنافسات الإفريقية، وهو ما ينعكس دائماً على حضور الفريق في البطولات الكبرى وقدرته على التعامل مع الضغوط.

وأشاد نجم كوت ديفوار السابق بالعمل الذي يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر، معتبراً أن بصمته الفنية باتت واضحة على أداء الفريق، سواء من حيث التنظيم داخل الملعب أو الروح القتالية التي يظهر بها اللاعبون في المباريات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.