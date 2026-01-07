مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

فوزنا أقل من 20%.. ميدو يطالب منتخب مصر بهذه الخطوة ضد كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

01:52 ص 07/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 20 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (3)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 20 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (19) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سلط أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الضوء على حالة الترقب والقلق التي تسيطر على الشارع الرياضي المصري قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وأشاد ميدو في تصريحات تلفزيونية بفوز منتخب الجزائر، خاصة وأنه جاء نتيجة تفوق واضح في الجاهزية والتركيز داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء القوي طوال المباراة.

وعن استعدادات منتخب مصر أوضح ميدو أن قوة منتخب كوت ديفوار تكمن في السرعات العالية والقدرات البدنية، ما يستدعي ضرورة إجراء تعديلات تكتيكية وعدم الاستمرار بنفس الخطة التي تم الاعتماد عليها في المباريات السابقة.

وأشار إلى أن الإصرار على النهج نفسه يعقد مهمة الفراعنة مؤكداً أن فرص تحقيق الفوز ستتراجع بشكل كبير، وقد لا تتجاوز 20%، في حال الاعتماد على مهاجم وحيد أمام منتخب يمتلك هذا الكم من القوة والسرعة.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن غياب محمود حسن تريزيجيه يمثل عاملاً مؤثراً، وقد يدفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى إعادة النظر في طريقة اللعب، للبحث عن حلول تكتيكية تمنح المنتخب أفضلية خلال المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر ضد كوت ديفوار موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

دون إصابات.. تفحم شاحنة نقل سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

دون إصابات.. تفحم شاحنة نقل سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية- صور
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
سوريا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب بسبب قصف قسد
شئون عربية و دولية

سوريا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب بسبب قصف قسد
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان