سلط أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الضوء على حالة الترقب والقلق التي تسيطر على الشارع الرياضي المصري قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وأشاد ميدو في تصريحات تلفزيونية بفوز منتخب الجزائر، خاصة وأنه جاء نتيجة تفوق واضح في الجاهزية والتركيز داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء القوي طوال المباراة.

وعن استعدادات منتخب مصر أوضح ميدو أن قوة منتخب كوت ديفوار تكمن في السرعات العالية والقدرات البدنية، ما يستدعي ضرورة إجراء تعديلات تكتيكية وعدم الاستمرار بنفس الخطة التي تم الاعتماد عليها في المباريات السابقة.

وأشار إلى أن الإصرار على النهج نفسه يعقد مهمة الفراعنة مؤكداً أن فرص تحقيق الفوز ستتراجع بشكل كبير، وقد لا تتجاوز 20%، في حال الاعتماد على مهاجم وحيد أمام منتخب يمتلك هذا الكم من القوة والسرعة.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن غياب محمود حسن تريزيجيه يمثل عاملاً مؤثراً، وقد يدفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى إعادة النظر في طريقة اللعب، للبحث عن حلول تكتيكية تمنح المنتخب أفضلية خلال المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء.